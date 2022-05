Incidente asilo L’Aquila, oggi interrogatorio della donna sull'auto

La donna, 38 anni, è indagata per omicidio stradale: un bambino è morto mentre altri cinque sono rimasti feriti. Si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. "Me la sono vista passare avanti, ho provato a fermare la macchina con le mani ma non ci sono riuscita", ha raccontato la donna durante un colloquio con il proprio avvocato ascolta articolo Condividi

È in programma oggi il primo interrogatorio della donna che aveva posteggiato l’auto piombata nel giardino di un asilo a L’Aquila, due giorni fa. Nell’incidente è morto un bambino, mentre altri cinque sono rimasti feriti. La 38enne è indagata per omicidio stradale, e il pm sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. "Me la sono vista passare avanti, ho provato a fermare la macchina con le mani ma non ci sono riuscita", ha raccontato la donna durante un colloquio con il proprio avvocato.

La dinamica dell’incidente leggi anche L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bimbo L’incidente all’asilo è avvenuto due giorni fa: la donna avrebbe parcheggiato l'auto lasciando a bordo un minorenne, per andare a prendere gli altri figli a scuola. "Sono sicura di aver inserito la marcia e di aver lasciato la macchina in pianura", ha detto rilasciando le prime dichiarazioni. Ma improvvisamente il mezzo si sarebbe messo in movimento e ha sfondato la recinzione dell'asilo, travolgendo i piccoli. Dalla perizia in corso sul mezzo è emerso che il freno a mano era elettronico, non manuale come precedentemente ipotizzato.

“Ho provato a fermare la macchina con le mani” leggi anche Incidente L'Aquila, la donna che era alla guida: Ho provato a fermarla "Ho lasciato mio figlio in auto, sono sicura di aver lasciato la macchina in pianura e di avere inserito la marcia, non mi ricordo di aver inserito il freno a mano. Poi ad un certo punto sono andata a prendere le due mie figlie gemelline", ha raccontato la donna durante un colloquio con il proprio avvocato. "Me la sono vista passare avanti, ho provato a fermare la macchina con le mani ma non ci sono riuscita. Siamo distrutti e addolorati - ha aggiunto - Chiediamo e chiederemo ancora scusa alla famiglia del povero Tommaso e dei bambini feriti". La donna è di origini bulgare e fa parte di una famiglia che da anni vive e lavora a L'Aquila. "Mio figlio durante la corsa ha cercato di uscire dalla macchina sbattendo la testa dentro l'abitacolo. Io e tutta la mia famiglia non riusciamo a darci pace, questa tragedia ci segnerà per la vita. Le mie figlie hanno visto le drammatiche scene e sono sotto shock".