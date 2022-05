L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: 4 bimbi feriti

Il gruppo di bimbi stava giocando all'esterno della struttura, quando è stato travolto. L'auto che li ha colpiti era parcheggiata in una strada in discesa: per motivi da accertare, il mezzo si è messo in marcia

Quattro bimbi feriti, uno è grave

