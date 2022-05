Incidente asilo L'Aquila, oggi negozi chiusi e veglia di preghiera

Sei bambini stavano giocando ieri nel cortile della scuola primaria "1° maggio", in frazione Pile, quando un'auto li ha travolti: uno è morto. Cinque sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il sindaco ieri ha proclamato il lutto cittadino e per questa sera il parroco ha organizzato una funzione religiosa ascolta articolo Condividi

L'Aquila si risveglia in un clima di dolore collettivo. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ieri ha proclamato il lutto cittadino e molti negozi in città oggi non hanno aperto. Gli eventi pubblici previsti per il weekend sono stati cancellati e tante persone sui social stanno esprimendo il proprio dolore condividendo immagini o frasi. Il parroco di San Giovanni Battista a Pile, la località dell'Aquila colpita dalla tragedia, ha organizzato per questa sera una funzione religiosa per i bambini e le famiglie coinvolte.

Donna indagata per omicidio stradale La donna proprietaria dell'auto che ha travolto la recinzione dell'asilo è indagata per omicidio stradale. La macchina, una Volkswagen Passat con a bordo un minorenne, era parcheggiata in una strada in discesa. La donna, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, stava andando e prendere i suoi gemelli nello stesso asilo e aveva lasciato in macchina il figlio più grande. Ora la Squadra Mobile e la Procura aquilana puntano a chiarire la dinamica degli eventi e le responsabilità. Bisogna accertare se si è trattato di un difetto tecnico o se sia stato lo stesso bambino a bordo, come ipotizzano gli inquirenti, a sbloccare il freno a mano. La donna indagata è stata ascoltata e l'auto sequestrata.

Morto un bambino, cinque sono feriti I sei bambini coinvolti nell'incidente sono stati trasportati in ospedale. Non c'è stato niente da fare per uno di loro, di soli quattro anni, che è deceduto nonostante la rianimazione sul posto e le cure in ospedale. Gli altri bimbi feriti ieri sono stati trasportati a Roma: una è grave e si trova in prognosi riservata al Gemelli.