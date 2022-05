L'Aquila, il papà di Tommaso: "Donna alla guida non ha colpa"

Il padre del piccolo Tommaso ha parole di comprensione per la donna che aveva appena parcheggiato l'automobile che ha travolto i bambini: "Anche la sua vita è rovinata, non coviamo un senso di vendetta nei suoi confronti"

"E' stata una fatalità, una disgrazia, la madre dei gemellini non c'entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna". Parla così, in un’intervista a La Repubblica, Patrizio D'Agostino, il papà del piccolo Tommaso morto a 4 anni nell'asilo dell'Aquila, travolto da una macchina che era parcheggiata davanti alla scuola. La donna che aveva appena parcheggiato l’auto che ha travolto i bambini “sarà disperata quanto noi - prosegue - anche la sua vita in fondo è stata rovinata. La accetteremmo nella nostra casa, vivrà con questo peso per tutta la sua vita ed è giusto darle un abbraccio e farle sentire che abbiamo capito: si è trattato di una disgrazia, non di una sua volontà".