Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 maggio. LIVE

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria Usa, ha ammonito che un terzo degli americani vive in aree (soprattutto nel nordest del Paese) dove la minaccia di contagio da Covid 19 è ora così alta che dovrebbero considerare di indossare una mascherina all'interno di luoghi pubblici, a prescindere da quanto disposto dai leader locali. In Italia sono 30.408 i nuovi casi positivi in 24 ore, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. 136 i morti ( BOLLETTINO MAPPE E GRAFICI ). Non vale nel nostro Paese lo stop all'obbligo di mascherina sui voli deciso dall'Ue. Protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza di Speranza. Per la scuola in molti chiedono lo stop all'obbligo prima della fine dell'anno.