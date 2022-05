Meteo, caldo estivo sull'Italia ma qualche temporale nel weekend

Ondata di caldo anomalo in Marocco con allerta arancione e anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l'Italia. Previsto caldo in aumento per questa settimana, ma è probabile una seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio. Si tratta di una fase simil-estiva anomala, con il caldo che potrebbe continuare per tutto il mese. Solo nel weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura padana.

Verso un'estate caldissima

Nel settentrione sono attesi, per la prima volta quest'anno, 30-32 gradi. Il caldo più intenso, con valori di circa 10 C oltre la media climatologica è atteso in Veneto con 32 C, temperature simili sono attese anche in Trentino Alto Adige ed in Emilia Romagna. Saliremo a sfiorare i 30 C anche nel Nord Ovest ed in Toscana, anche se la forma dell'anticiclone proveniente dal Nord Africa rappresenta una configurazione meteo anomala che non ci permette di dare i numeri in modo sicuro per più giorni. Le temperature da anticipo estate di questi giorni sono le stesse registrate un anno fa, proprio in questo periodo. Nel clima italiano è pienamente normale avere a maggio un periodo caldo, un anticipo dei mesi estivi seguito poi dalla stagione rovente per antonomasia. Tra l'altro le proiezioni meteo dei principali centri di calcolo indicano un'estate 2022 caldissima.