2/10 ©IPA/Fotogramma

Sono previsti 37.158 partecipanti per 1.685 posti messi a bando: per la classe A020 (Fisica) ci sono 2.825 partecipanti per 202 posti, per la A026 (Matematica) sono 7.657 per 438 posti, per la A027 (Matematica e Fisica) sono 3.820 per 421 posti, per la A028 (Matematica e Scienze) sono 19.305 per 366 posti e per la A041 (Scienze e Tecnologie informatiche), sono 3.551 per 258 posti

Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a maggio 2022