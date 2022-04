Meteo, le previsioni di giovedì 21 aprile

Giornata di maltempo su quasi tutta l’Italia a causa di una perturbazione atlantica. Al Nord piogge intense sull’Emilia Romagna, al Centro possibili nubifragi in Sardegna. Al Sud pressione in calo. Torna la neve su Alpi e Appennini

Giovedì 21 aprile pressione in calo e maltempo su gran parte dell’Italia. Al Nord le piogge iniziano sulle regioni occidentali per poi spostarsi verso est. Possibili nubifragi sul Nord della Sardegna, precipitazioni intense sulla Campania. Torna la neve a quote medio/alte su Alpi e Appennini (LE PREVISIONI).