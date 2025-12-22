Chi era Denise Ruggeri, morta nello scontro tra imbarcazioni sul Nilo

Offerte Sky
Chi era Denise Ruggeri, la donna morta in Egitto dopo uno scontro tra barche sul Nilo

Cronaca
La donna aveva 47 anni ed era originaria dell'Aquila, dove insegnava in una scuola di Pizzano. Viaggiava con il marito ed era rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto

La donna morta a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria dell'Aquila.  La donna viaggiava con il marito ed era rimasta ferita per una caduta in cabina durante l'urto. Originaria di Cagnano Amiterno, piccolo Comune in provincia dell'Aquila, Denise Ruggeri insegnava in una scuola di Pizzoli, sempre nell'Aquilano.

La passione per l'insegnamento

In passato era stata direttrice di un asilo privato a Pizzoli, prima di entrare nella scuola pubblica. L’insegnamento era la sua passione: Denise aveva sempre lavorato con i bambini, mettendo dedizione e cura in ogni aspetto del proprio lavoro. Faceva parte del Consiglio d’istituto ed era costantemente attiva nella vita scolastica. Le colleghe la ricordano come una persona mite e riservata, sempre disponibile, attenta e preparata. Studiosa, gentile, sempre con il sorriso, Denise era stimata per il suo modo di essere e per l’attenzione che dedicava ai più piccoli, oltre che ai rapporti umani. Una passione che riservava anche agli amici a quattro zampe. Denise, infatti, era anche volontaria Oipa.

