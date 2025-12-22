Anna Tagliaferri, chi era la donna uccisa a Cava de' Tirreni

La donna uccisa dal compagno e coetaneo Diego Di Domenico aveva 40 anni ed era un'imprenditrice. In città il suo nome era legato all'attività di famiglia, una storica pasticceria che da poco aveva festeggiato i 50 anni. Gli inquirenti ancora al lavoro per ricostruire motive e dinamica dell'accaduto

Un nome in più si aggiunge al lungo, terribile, elenco di donne ammazzate da uomini a cui erano legate sentimentalmente. Questa volta la vittima è una 40enne, colpita almeno sei volte con un coltello da cucina. È morta così Anna Tagliaferri, imprenditrice originaria di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, vittima di femminicidio da parte del compagno, il coetaneo Diego Di Domenico . Il 40enne, dopo averla ferita a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione in via Ragone e si è letteralmente lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo. La tragedia si è consumata, nella casa di lei, dove i due convivevano, davanti agli occhi della madre della donna, di 75 anni che ha cercato di frapporsi alla furia omicida dell'uomo, rimanendo a sua volta ferita ma non in pericolo di vita.

Il percorso universitario e il lavoro nella pasticceria di famiglia

I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire quanto accaduto nei minuti precedenti la tragedia. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la lite sfociata in tragedia. I due, secondo quanto raccontato dai vicini, non convivevano, ma Diego era presente nella vita di Anna da molti anni e la aiutava nell’attività di famiglia. Ora sarà compito degli investigatori, raccogliere gli elementi per dare un senso a questo ennesimo episodio di violenza contro le donne. Al momento non si esclude alcun movente. La famiglia Tagliaferri è molto conosciuta in zona. Anna, con i tre fratelli, gestiva la pasticceria Tirrena, una piccola impresa di famiglia diventata, col tempo, un punto di riferimento per i cavesi. Un mese fa proprio il sindaco aveva consegnato una targa alla famiglia Tagliaferri per i primi 50 anni di attività imprenditoriale nel settore dolciario; alla cerimonia aveva partecipato anche Diego Di Domenico. Anna, una laurea in economia aziendale e un master in marketing, conseguiti all’Università di Salerno, era presenza. fissa nella pasticceria, come racconta chi la conosceva. Era una donna piena di vita, con tanti amici, che amava i viaggi e il mare.