Le previsioni di Autostrade indicano un flusso in aumento per il pomeriggio di venerdì 15 e la mattina di sabato 16. Pochi movimenti domenica. Il contro-esodo partirà lunedì pomeriggio e poi per tutta la giornata di martedì 19. Sospesi i cantieri sulle principali direttrici. Stop ai mezzi pesanti in alcune fasce