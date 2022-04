Un tema discusso, dibattuto, più volte affrontato non senza polemiche da parte dei sindacati e del personale docente. Questa volta tocca al Ministro Bianchi cimentarsi nel disciplinare l’accidentato percorso per diventare insegnante ed essere messo in ruolo. La riforma sarà per gradi con una fase transitoria dopo la quale si andrà a regime.