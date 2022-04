Ponte Morandi, tutti a giudizio i 59 imputati

Comincerà il 7 luglio il processo per i 59 imputati per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Tra di loro c’è anche l’ex ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci. Lo ha deciso il gup Paola Faggioni, dopo oltre un'ora e mezzo di camera di consiglio e al termine di quasi 5 mesi di udienza preliminare.