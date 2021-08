Genova, il ricordo delle vittime a 3 anni dal crollo di Ponte Morandi

Genova ricorda le vittime del crollo del Ponte Morandi, a tre anni dalla tragedia . Alle 11:36, ora del disastro, si è osservato un minuto di silenzio e contemporaneamente sulla passerella che da ieri sera porta il nome "14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi", cittadini comuni e sfollati hanno lanciato nel torrente Polcevera 43 rose bianche, il lancio sarà accompagnato dai rintocchi di una campana tibetana, come avviene il 14 di ogni mese. Poco prima la cerimonia era iniziata con l'esecuzione per voce e piano dell'Adagio in sol minore di Albinoni e i nomi delle 43 vittime del Ponte Morandi che sono passati sul maxischermo allestito nella Radura della Memoria. Tre corone con rose bianche e rosse sono state deposte: una l'ha inviata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una il Governo ed una è dei familiari delle vittime. Sulla Radura della Memoria sono presenti i ministri Cartabia e Giovannini, il governatore Toti e il sindaco Bucci, le più alte cariche civili e militari della Liguria oltre che monsignor Tasca arcivescovo di Genova e l'imam Salah Hussein ( L'ALLENATORE DELLA SAMPDORIA DEPONE 43 ROSE ).

"Non c'è mai stato rischio di prescrizione per il processo sul ponte Morandi, almeno per i reati più gravi”, ha detto la ministra della Giustizia Cartabia alla cerimonia di commemorazione. La frase della ministra è stata salutata da un applauso. "Sono qui da madre”, ha proseguito commossa. Cartabia ha voluto rassicurare i parenti delle vittime. "Occorre sempre una chiara parola di giustizia e che la giustizia arrivi presto, una giustizia che guarda sempre alle persone. Dal baratro di quel 14 agosto - ha detto - usciremo se contribuiremo a una cultura nuova, una cultura di sicurezza”.

Il ricordo a tre anni dalla tragedia

vedi anche

Genova, tre fiaccolate in ricordo delle vittime del Ponte Morandi

In mattinata, con la celebrazione della messa nella basilica di Certosa, celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca, erano cominciate le cerimonie del terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 causò 43 vittime e portò a sfollare 619 persone e ad abbattere quattro edifici civili. Poi è stata la volta della cerimonia per l'avvio della costruzione del Parco della Memoria, disegnato dall'architetto Stefano Boeri, con la demolizione di alcuni edifici. Con un colpo di benna su un piccolo edificio da demolire sono partiti i lavori propedeutici alla realizzazione del "Memoriale 14.08.2018" in ricordo delle 43 vittime. Boeri, progettista del memoriale, ha presentato il progetto alle autorità: "Ormai un anno e mezzo fa abbiamo visitato questo spazio, sono stati i familiari delle vittime a volere che fosse realizzato qui, dove c'era la pila 9 (quella che cedendo ha innescato il crollo del viadotto, ndr) - ha detto - la forza delle macerie era già un invito a costruirlo qui". La struttura sarà ricavata, in parte, da un ex capannone che ospitava mezzi della municipalizzata per i rifiuti Amiu nella zona della pila 9 del vecchio Ponte Morandi e sotto uno degli impalcati del nuovo viadotto. Nel capannone principale si trovano ancora alcune macerie del ponte, i reperti in vista del processo, ed è per questo che per l'avvio del cantiere vero e proprio servirà prima il dissequestro da parte della procura.