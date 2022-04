Fondazione Open, udienza preliminare per Renzi e altri 10 indagati

Si apre oggi davanti al gup di Firenze Sara Farini l'udienza preliminare per l'inchiesta su Open, fondazione 'erede' di Big bang nata nel 2012 con lo scopo di supportare le attività e le iniziativa di Matteo Renzi fornendo un contributo finanziario, organizzativo e di idee ( TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA ). Open, ribattezzata anche la 'cassaforte renziana', è stata chiusa nel 2018. Tra gli undici indagati per i quali la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio lo stesso Matteo Renzi : non si sa al momento se in tribunale ci sarà anche il senatore che, ricevuta la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, rispose firmando una denuncia a carico del pm fiorentini per presunta violazione dell'articolo 68 della Costituzione sulle prerogative dei parlamentari e abuso d'ufficio. Motivo per cui la procura genovese, competente a procedere nei confronti dei colleghi toscani, ha aperto e anche già chiuso con una richiesta di archiviazione le indagini.

Chi sono le persone coinvolte

approfondimento

Oltre a Renzi il processo è stato chiesto per altre dieci persone tra cui i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente di Open, e l'imprenditore Marco Carrai. Proprio pronunciandosi su un ricorso della difesa di quest'ultimo la Cassazione il 18 febbraio scorso ha annullato, per la terza volta e in via definitiva, i sequestri di documenti e pc dell'imprenditore. Alla base della decisione il fatto che, per la Suprema corte, la fondazione Open non si può ritenere un'articolazione di partito. Come invece ipotizzato dalla procura secondo cui nelle casse della fondazione dal 2014 al 2018 sarebbero 'scivolati' 3,5 milioni di euro in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti. Di qui l'accusa a Renzi di finanziamento illecito ai partiti in concorso con Bianchi e con gli ex componenti del cda di Open Marco Carrai, Luca Lotti e Maria Elena Boschi e con l'imprenditore Patrizio Donnini. Lotti, Bianchi, Donnini e Alfonso Toto sono anche accusati di corruzione.