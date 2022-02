Open, Renzi: i giudici sono cascati male, basta buonismo

"La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l'Anm è stata sempre in silenzio", ha detto il leader di Iv

La replica all'Anm

approfondimento

"La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l'Anm è stata sempre in silenzio". Ha proseguito Renzi ai microfoni di Radio Leopolda: "L'appannamento della funzione del magistrato non dipende da quello che dice Renzi ma da quello che fa un magistrato. Se fa un atto sessuale il Csm ti dà due mesi in meno di anzianità, se lo fa un cittadino si prende anni di galera".