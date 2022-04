Ucraina, Minniti a Sky TG24: "Putin ha sopravvalutato se stesso"

L'ex ministro dell'Interno e presidente della Fondazione Med-Or è il protagonista dell'appuntamento politico con Massimo Leoni. Riflette sul conflitto tra Mosca e Kiev: "Putin ha voluto ricostruire non tanto l’Unione Sovietica ma l’Impero russo, dove non era tollerabile avere una democrazia, una cultura lontana da quella della Russia attuale: l’Ucraina"

"Putin ha sopravvalutato se stesso e sottovalutato Stati Uniti e Nato. Ha pensato che il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan dello scorso anno fosse il segno del declino dell'Occidente. Ha voluto ricostruire non tanto l'Unione Sovietica ma l'Impero russo, dove non era tollerabile avere una democrazia, una cultura lontana da quella della Russia attuale: l'Ucraina". Così l'ex ministro dell'Interno e presidente di Fondazione Med-Or Marco Minniti - intervistato a "L'Ospite" su Sky TG24 - commenta i motivi alla base della guerra in Ucraina. Minniti ricorda il discorso prima dell'inizio dell'invasione del Paese voluta da Mosca. "Si negava la dignità di Nazione e di popolo all'Ucraina. Si diceva: 'Sono russi, devono tornare a casa'. Ma Putin ha sottovalutato il popolo ucraino e la sua forza che lo ha portato a resistere e a lottare. Se dopo sei settimane possiamo ancora parlare della possibilità di difendere l'Ucraina è per quel popolo, che ha deciso di combattere per una battaglia di libertà. La nostra libertà", riflette Minniti