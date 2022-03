Per oggi era previsto uno sciopero che però è stato stoppato dalla Commissione di garanzia per "mancato preavviso". In base alle stime resteranno comunque fermi migliaia di mezzi di imprese di autotrasporto che hanno deciso di non caricarsi di ulteriori oneri finanziari per l'impossibilità di far fronte da sole agli aumenti record del costo della benzina