Ucraina, il racconto dei profughi a Napoli: bambini a piedi da soli

Grazie alla grande catena di solidarietà che si è messa in moto negli ultimi giorni, sono arrivati a Napoli i primi ucraini in fuga dalla guerra scatenata dal presidente russo Vladimir Putin. Per molti bambini è l'unica possibilità di mettersi in salvo, visto che i padri in età arruolabile non possono lasciare il Paese

I bambini hanno con sé orsacchiotti, peluche e poco altro. È tutto quello che sono riusciti a portare scappando dalla guerra. Il bus ha circa cinquanta posti, arriva a Napoli dopo un viaggio estenuante dalla frontiera polacca, dove un gruppo di bimbi è arrivato a piedi, da soli, come ci racconta questa mamma che è andata a prenderli al confine con l'orrore. "Sono arrivati da soli in Polonia - ci racconta appena scesa dal bus insieme ai suoi quattro bambini - Gli uomini (in età arruolabile, 18-60 anni, ndr) non possono uscire dal Paese. In Polonia un gruppo di volontari li ha accolti, ha dato loro vestiti nuovi, erano tutti bagnati dalla pioggia, senza mangiare per due giorni. E' stato terribile aspettarli e sapere che erano da soli, ma ce l'abbiamo fatta". Un'altra donna sta accogliendo sua sorella e i suoi due nipoti, impauriti. Ci racconta che scarseggia ormai tutto in Ucraina, non c'è lavoro e si vive nel terrore. I rifugiati vengono da Kiev, da Donetsk, ma anche dall'ovest, dal nord. In questo momento nessun luogo è sicuro in quel Paese. In questo caso vengono ospitati da amici e parenti: sono prevalentemente donne con bambini, o in qualche caso bambini da soli (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog)