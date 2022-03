Ucraina, la storia di Viktor: la famiglia a Milano, lui a Dnipro

La moglie e i due bambini sono arrivati in Lombardia mentre il padre è rimasto in Ucraina. Con alcuni amici hanno iniziato a fabbricare bombr molotov con delle bottiglie ascolta articolo Condividi

Tania è una donna ucraina di 52 anni, vive in Italia dal 1999. Con il marito Domenico da tre anni sono volontari per l’associazione milanese Regala un Sorriso_ua che in questi giorni riesce a raggiungere le frontiere con la Polonia per portare aiuti di ogni tipo, dalle medicine agli omogeneizzati, dal latte in polvere per i neonati alle coperte.

Il viaggio verso l'Italia Il 7 febbraio Tania riceve la telefonata della sorella Alexandra che ha 12 anni meno di lei, due bambini di 7 e 4 anni e che le chiede di ospitarla in Italia. Tania non è sorpresa, la famiglia è rimasta in Ucraina a Dnipro. Si respirano già venti di guerra. Il 15 febbraio Alexandra e i bambini partono con un treno per Leopoli. Ad accompagnarle alla stazione ci sono i nonni. Il papa’ Viktor viaggia con loro fino alla frontiera. Poi torna indietro.