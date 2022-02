4/13 ©IPA/Fotogramma

Lo sciopero punta a rivendicare tutele come “ferie, maternità, malattia, sostegno ad handicap e sostituzioni per poter fruire del meritato riposo, nonché politiche serie sulle pari opportunità". Le sigle sindacali fanno notare come i carichi di lavoro, a causa delle scarse risorse umane, siano insostenibili

Sindacati, sciopero medici 1 e 2 marzo