Diabete, Aifa amplia la possibilità di prescrizione ai medici di base

Svolta nella prescrizione dei farmaci contro il diabete. D'ora in avanti anche i medici di medicina generale, e non più solo gli specialisti, potranno prescrivere il miglior trattamento possibile a tutti i pazienti con diabete di tipo 2, non più basato sulla mera correzione della glicemia, ma sulla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali che rappresentano importanti criticità di questa patologia. A determinarlo è la "Nota 100" introdotta dall'Agenzia italiana del farmaco, un provvedimento che consente anche ai medici di medicina generale la prescrizione di 3 categorie di farmaci di rilievo per il trattamento del diabete e delle sue complicanze: gli inibitori del Sglt2, gli agonisti recettoriali del Glp1 e gli inibitori del Dpp4.