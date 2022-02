Commissione morte David Rossi, Marini: su suo pc niente video festini

"Dalle indagini di Genova vengono trovati degli accessi a dei siti" (erotici, ndr) "ma non sono rilevanti. Invece, di materiale utile ai fine dell'indagine sui cosiddetti festini non è stato trovato assolutamente nulla". Lo ha detto il procuratore facente funzioni di Siena, Nicola Marini, ai commissari che gli chiedevano chiarimenti su quanto da lui stesso detto sempre in audizione cioè che "di fatto, non troviamo materiale erotico nei pc di Rossi". Sui 'festini', ha detto Marini, "tutti parlano da cinque anni di questi festini ma filmati non si sono mai visti". I commissari chiedevano se sia stato trovato materiale pornografico. L'ex responsabile della comunicazione di Banca Mps venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell'istituto di credito.