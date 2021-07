Morte David Rossi, pm Siena: Assenti indizi di lotta

Non emergono segni che proverebbero un tentativo di difesa dell'ex portavoce Mps. Ma i procuratori sottolineano: "Non furono fatti tutti gli esami necessari"

Nessun segno di lotta, nessun indizio violento . Dai sopralluoghi non emergono tracce di difesa da parte di David Rossi , prima di precipitare dalla finestra. Tuttavia, non sono stati effettuati gli esami necessari in sede di autopsia su alcune ferite del cadavere.

Lo ha detto il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del dirigente e responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena .

LE DICHIARAZIONI DEL PM

“Si possono fare tante ipotesi - ha dichiarato il pm - ma dai sopralluoghi vi è la totale assenza di indizi violenti che si troverebbero se Rossi avesse ingaggiato una lotta, se fosse scappato da qualcosa , trascinato con forza”.

Le ferite sarebbero dunque compatibili con lesioni che Rossi si sarebbe provocato trascinandosi sul davanzale esterno della finestra

Il Procuratore però evidenzia come su alcune ferite, su braccia e ginocchia, siano stati omessi esami necessari . “Non abbiamo stati accertamenti scientifici che ci diano in qualche modo la certezza, perché non sono stati fatti quando devono essere fatti ”.

I FATTI DEL 2013

L'ex portavoce di Mps precipitò dalla finestra del suo ufficio nel 2013. Tante le ipotesi sulla sua morte, ma per gli inquirenti si tolse la vita. Era stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per il quale la Procura nel 2017 ottenne l'archiviazione. Richiesta contro la quale si era opposta la famiglia Rossi.