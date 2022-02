Verona, Annibale e Irma morti insieme di Covid dopo 70 anni d’amore

Sono morti a distanza di mezz’ora l’uno dall’altra dopo 70 anni trascorsi insieme. Irma e Annibale erano ricoverati per Covid all’ospedale di Villafranca, in provincia di Verona. Nessuno dei due era vaccinato. Lui, Annibale Meneghelli, 93 anni, aveva risentito in passato di un siero antinfluenzale così aveva deciso di evitare qualsiasi rischio di complicanze per sé e per la moglie Irma, 86 anni, affetta da una malattia degenerativa. Avevano superato le prime tre ondate pandemiche ma la quarta, in corso, è stata loro fatale. Ricoverati lo scorso 11 gennaio sono morti la sera del 27 (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG).