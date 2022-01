Nuovo attentato nel Foggiano, sindaco: “Stato non ci lasci soli”

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, affida a Facebook il suo sfogo e il suo appello al governo all’indomani dall’attentato subito da un assessore comunale di Monte Sant’Angelo. “Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali? In trincea dalla mattina alla sera senza alcuna tutela” scrive il primo cittadino del paese foggiano. “No. Non va bene. Non va bene per niente”.