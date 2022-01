Attentati Foggia, Lamorgese: "Rinforzi e intervento strutturale Stato"

Lo Stato c’è e si farà sentire. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, rassicura così i cittadini foggiani dopo gli attentati dei giorni scorsi ai danni di commercianti e imprenditori. Nella giornata di lunedì si è svolto infatti a Foggia il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale ha preso parte anche Lamorgese. "Lo Stato fa sentire la sua presenza in maniera forte e compatta. Noi amplieremo gli organici, daremo massima attenzione agli organici di questo territorio”, ha detto il ministro al termine del vertice. “C’è bisogno di un intervento strutturato e forte ricorrendo ai rinforzi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato per il controllo integrato del territorio. Occorre un intervento strutturale che possa garantire un'efficace risposta a fenomenologie criminali di questo territorio". "Negli ultimi tempi - ha ricordato il ministro - ci sono state 400 misure cautelari, sequestri e confische di patrimoni per oltre 30 milioni di euro".