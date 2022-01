Costa Concordia, su Sky TG24 lo speciale “La notte del Giglio”

Per il decennale di uno dei più gravi naufragi della storia, Sky TG24 realizza una programmazione dedicata. Il 12 gennaio alle 14.30 lo speciale “La notte del Giglio”, un racconto per immagini con testimonianze dell’epoca e interviste. Giovedì 13 gennaio l’approfondimento prosegue con speciali, ospiti e contributi in diretta dallo studio allestito sull’Isola del Giglio

Sono le 21:45:07 del 13 gennaio 2012 quando la nave Costa Concordia, salpata dal porto di Civitavecchia in direzione di Savona, a causa di un passaggio troppo ravvicinato alla costa impatta con gli scogli delle Scole, nei pressi dell’Isola del Giglio (LO SPECIALE - LE VITTIME - LE IMMAGINI). Nello scafo si apre uno squarcio di 70 metri e in meno di un’ora il viaggio si trasforma in una tragedia. In occasione del decennale di uno dei più gravi naufragi della storia, Sky TG24 realizza una programmazione dedicata il 12 e il 13 gennaio, con approfondimenti e speciali, a cura di Stefano Sassi e Tonia Cartolano. Il 12 gennaio alle 14.30 andrà in onda lo speciale “La notte del Giglio”, disponibile anche On Demand. Giovedì 13 gennaio invece l’approfondimento continuerà, con collegamenti dallo studio che il canale ha allestito sull’isola del Giglio. I contributi della programmazione speciale saranno disponibili anche sul sito Skytg24.it, dove sarà possibile seguire lo speciale e le dirette e trovare tanti contenuti extra. Approfondimenti anche sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24.