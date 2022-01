Una circolare del Ministero dell’Interno spiega nel dettaglio le novità per chi guida, entrate in vigore a novembre. Le sanzioni sono più severe per diverse infrazioni, in particolare per punire comportamenti ritenuti incivili. Ad esempio sono aumentate le multe per chi sporca la strada o lancia oggetti dal finestrino. Linea dura per chi sosta nei parcheggi per disabili