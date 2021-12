Come nel 2020, la Messa della Vigilia di Natale ha avuto inizio alle 19.30 e non alle 21.30 come da tradizione. Sono 1500 i posti allestiti per l'occasione nella Basilica di San Pietro. Domani, nel giorno di Natale, la Santa Messa verrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro