Vaccini, Papa: "Tutti abbiano accesso, è questione di giustizia"

"È importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini. Non è una questione di convenienza o di cortesia, ma di giustizia". Lo ha ribadito Papa Francesco ricevendo i nuovi ambasciatori. "Quando ho incontrato i vostri colleghi, poco più di un anno fa, per la stessa cerimonia - ha ricordato Bergoglio -, il mondo era ancora nella morsa della pandemia, ma segni di speranza stavano emergendo all'orizzonte mentre venivano somministrati i primi vaccini". "Un anno dopo vediamo come il Covid-19 stia ancora causando dolore e sofferenza".