Con la pandemia è esploso il fenomeno delle fake news online, come emerge dal secondo rapporto su Fake News e Vaccinazione Covid-19 realizzato dalla Fondazione Mesit-Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica. Su questi fenomeni preoccupanti, in molti casi si sono già mosse diverse Procure in Italia

GUARDA IL VIDEO: SaluTO 2021, le fake news su covid e vaccino. VIDEO