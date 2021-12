3/10 ©Ansa

Anche al di là delle festività, il successo dei portali di compravendita di prodotti “second-hand” -già usati o comunque non appena acquistati- non è più una novità. Come per ogni altra operazione su Internet, c’è il rischio per chi li acquisterà di finire vittima di raggiri o mini-truffe. Per questo, la piattaforma di acquisti online Subito e la Polizia Postale hanno preparato un vademecum per fare acquisti tra privati “a distanza e in sicurezza”. Consigli che valgono anche per chi vuole comprare online regali last minute

Natale, giochi e addobbi: come evitare truffe e pericoli