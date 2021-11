8/15 ©Ansa

Così assicura il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini (in foto): “Il governo sta monitorando in modo rigoroso i numeri e al momento non ci sono nuove restrizioni in vista”. Il quadro epidemiologico è però in continua evoluzione e la stessa Gelmini afferma che “se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, credo che dovremmo tenere in seria considerazione - come abbiamo sempre fatto - le istanze delle Regioni"