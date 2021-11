Covid: salgono terapie intensive e ricoveri, tasso positività a 1,7%

Cresce il numero dei pazienti nei reparti ordinari (4.088, +28) e quello delle persone in rianimazione (503, +17 rispetto a ieri). In lieve calo la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri 1,9%). Il bollettino del 18 novembre segnala 10.638 nuovi casi rilevati su 625.774 test giornalieri: è il secondo giorno di fila che è stata superata la soglia dei 10mila contagi in 24 ore. Numeri simili non si vedevano da maggio