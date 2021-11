Meteo, le previsioni di giovedì 18 novembre

Sta per finire l’ondata di maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia. Giovedì atteso cielo parzialmente nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche. Tempo ancora instabile, con rovesci anche temporaleschi, soprattutto sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud peninsulare. Nel week-end è atteso bel tempo quasi ovunque

Sta per finire, secondo gli esperti, l’ondata di maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia. Un vortice ciclonico porterà tempo instabile ancora domani, giovedì 18 novembre, ma avanza l'alta pressione delle Azzorre. Nel week-end è atteso bel tempo quasi ovunque. Previsto per domani cielo parzialmente nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche, tempo instabile soprattutto sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud peninsulare: sono attesi gli ultimi rovesci, anche temporaleschi. Sulla Sardegna torna il bel tempo. Venti che girano dai quadranti settentrionali ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord per giovedì 18 novembre è previsto tempo asciutto quasi ovunque, ma spesso con cielo coperto in pianura. Nebbie mattutine soprattutto tra Piemonte e Lombardia. Qualche pioggia in Emilia-Romagna. Venti di Bora e Grecale, generalmente deboli. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 13 gradi di Aosta e i 17 di Genova. A Milano attese nubi sparse, senza pioggia: termometro tra 8 e 14 gradi. Condizioni meteo simili a Torino.