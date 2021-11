Giampiero Galeazzi, da Mara Venier a Baresi: l’addio sui social

5/13 ©IPA/Fotogramma

“È un giorno triste, Giampiero Galeazzi per la mia generazione è stato un faro - dice il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa nelle stories di Instagram - Ci ha insegnato cosa vuol dire fare il cronista d’assalto sul terreno di gioco, rispettando i protagonisti e il pubblico. Ci ha insegnato a sorridere rispetto a quello che facciamo, in pochi lo facevano. Giampiero Galeazzi è stato un simbolo di come fare il giornalista sportivo in maniera diversa, di come contaminarsi, accettare di mettersi in gioco. Non lo dimenticheremo Giampiero, fai buon viaggio”