Morto Giampiero Galeazzi, voce del giornalismo sportivo: aveva 75 anni

Gli studi e la carriera sportiva



Galeazzi, di origini piemontesi, si laurea in Economia con una tesi in statistica e poi lavora per un breve periodo nell'ufficio marketing e pubblicità della FIAT. Sceglie poi di seguire le orme paterne e diventa un canottiere professionista: vince il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli vale la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968, anno in cui partecipa alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico. Da atleta, inizia a lavorare in Rai - in radio - e nel 1972 viene mandato a Monaco a seguire le Olimpiadi.