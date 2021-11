Addio a Galeazzi, quando sfidò Bugs Bunny e Jordan in Space Jam

Il cronista sportivo aveva doppiato il personaggio di Mr. Swackhammer, malvagio impresario di un Luna Park alieno deciso a rapire i Looney Tunes nel film Warner del 1996. Accanto a lui, un altro grande del giornalismo sportivo scomparso 18 anni prima di lui: Sandro Ciotti Condividi

Giampiero Galeazzi, spentosi a Roma il 12 novembre all’età di 75 anni, era un grande giornalista, un cronista dalla voce inconfondibile, in grado di accompagnare con i suoi racconti epici alcune tra le più grandi imprese dello sport italiano (LE FOTO). Ma Giampiero Galeazzi, per gli amanti del cinema, i fan dei Looney Tunes, i bambini cresciuti negli anni ’90, è stato anche Mr. Swackhammer di Space Jam, malvagio impresario di un Luna Park in declino situato su una galassia lontana lontana, deciso a rapire Bugs Bunny e compagni per farne l’attrazione principale alla base del rilancio della sua attività.

Confronto alla pari con Danny DeVito approfondimento Morto Giampiero Galeazzi, voce del giornalismo sportivo: aveva 75 anni Se nella versione originale Mr. Swackhammer ha la voce di Danny DeVito, in quella italiana a doppiare il fondatore e manager dei Monstars è Giampiero Galeazzi. E per quanto potesse sembrare incredibile all’inizio, il giornalista non esce affatto perdente dal confronto con un mostro sacro di Hollywood. Swackhammer è un imprenditore privo di scrupoli, dispotico con i suoi sottoposti, piccole e innocue creature che trasforma in giganti dai muscoli ipertrofici e dal talento cestistico rubato ai professionisti Nba. Ma quando il giorno della partita che dovrà decidere del futuro dei Looney Tunes, rimane a bocca aperta nello scoprire che questi ultimi hanno reclutato un uomo afroamericano che sfiora i due metri d’altezza e che pare avere da solo tutto il talento dei suoi Monstars messi insieme: Michael Jordan.