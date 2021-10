Vaccino Covid, si va verso richiamo per chi ha fatto Johnson e Johnson

Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ha spiegato che dopo l’Fda probabilmente anche l’Ema darà il via libera alla somministrazione della seconda dose per tutti quelli che hanno fatto la prima (e unica dose) con il vaccino J&J : visto che il farmaco non è più usato nel nostro Paese, per il richiamo verranno utilizzati Pfizer o Moderna. E per tutti gli altri: "La terza dose è ora disponibile per gli over 60. È possibile che arriveremo più in là nel tempo a considerarla anche per i più giovani"