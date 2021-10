Harrison Ford perde la carta di credito, palermitano la restituisce

L'attore americano in Sicilia per il nuovo episodio della saga di Indiana Jones ha trascorso alcune ore di relax nella borgata marinara. Un palermitano ha trovato e portato alla polizia l'oggetto smarrito dalla star hollywoodiana. La scheda è stata poi consegnata al proprietario dal dirigente del commissariato Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo

Una specie di film nel film, l'avventura in cui si è ritrovato protagonista Harrison Ford a Mondello, località balneare di Palermo. In Sicilia per le riprese di un nuovo episodio della saga di Indiana Jones , l'attore americano, mentre trascorreva qualche ora di relax sulla spiaggia e in un locale della borgata marinara, ha smarrito la carta di credito. Ma un cittadino ha trovato la scheda e l'ha portata agli agenti di polizia che successivamente l'hanno restituita proprio a Ford. A consegnare la carta di credito il dirigente del commissariato di Mondello, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nel 1992 nella strage di via D'Amelio.

Il bagno a mare, la carta di credito persa e la restituzione

vedi anche

Harrison Ford in Sicilia per le riprese del film Indiana Jones 5

Approfittando della bella giornata e della temperatura oltre i 25 gradi, giovedì Ford ha fatto un bagno in mare e un giro tra le vie di Mondello. Nel corso del pomeriggio, un cittadino si è presentato al commissariato per consegnare agli agenti una carta di credito trovata per strada. Nel giro di alcuni minuti, a seguito di riscontri informatici, i poliziotti sono riusiciti a risalire alle generalità dell’intestatario della carta: Harrison Ford. In pochi minuti, gli agenti hanno rintracciato l'attore in un locale. Quando il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto mostrandogli e restituendogli la carta di credito, la star di Hollywood ha sorriso, come mostra anche la foto che ha suggellato il momento.