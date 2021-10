Processo Giulio Regeni, ecco cosa può succedere adesso

Per conoscere il futuro del processo sulla morte di Giulio Regeni (CHI ERA) bisognerà aspettare il nuovo anno. La nuova udienza del gup, infatti sarà fissata entro gennaio 2022. In quella sede il giudice dovrà intraprendere tutte le strade possibili che il tribunale potrà intraprendere, a cominciare da una nuova rogatoria in Egitto, per rendere effettiva e non solo presunta la conoscenza agli imputati del procedimento a loro carico. C’è anche il rischio è che il processo possa essere sospeso (L'ANNIVERSARIO - IL CASO).