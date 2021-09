Udine, l’ex caserma Osoppo diventa cittadella dello sport

Nuovo futuro per l’area dell’ex caserma Osoppo di Udine. Dal 2022 è prevista infatti la costruzione di un palazzetto polifunzionale al coperto di cui il Comune di Udine ha approvato il progetto definitivo. Un’opera dal costo di circa 3 milioni di euro. Le risorse per la sua costruzione arrivano quasi tutte (circa il 95%) da investimenti statali e regionali. La nuova struttura è destinata a ospitare diversi sport, dal basket al pattinaggio a rotelle. Proprio per quest’ultima disciplina in città non esistono spazi al chiuso in cui poter svolgere gli allenamenti dutante la stagione invernale.