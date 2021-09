Milano, al via Oasi Urbane di Coop: volontari piantano mille alberi

Ha preso il via oggi, da Milano, il progetto nazionale Oasi Urbane avviato da Coop. In mattinata, 150 volontari giunti da tutta Italia hanno cominciato le operazioni per piantare in un solo giorno mille alberi in due diversi luoghi della città, ossia il parco di Rogoredo, al centro di un percorso di recupero dal punto di vista della sicurezza e naturalistico, e Casa Chiaravalle, il più grande bene confiscato alla criminalità organizzata della Lombardia, diventato centro culturale e luogo di accoglienza per donne vittime di violenze. Si tratta di un’iniziativa collaterale alla Pre-Cop26 delle Nazioni Unite in programma nel capoluogo lombardo.