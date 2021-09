10/10 ©Ansa

I prezzi calmierati sono validi esclusivamente per i tamponi rapidi che durano 48 ore. Per i tamponi molecolari la validità è stata estesa a 72 ore, ma questo tipo di test ha tempi di attesa più lunghi per i risultati (almeno 24 ore) e prezzi di molto superiori rispetto ai rapidi (tra 80 e 100 euro in media). Per questo non sono considerati una soluzione comoda per i lavoratori