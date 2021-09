Meteo, le previsioni di giovedì 23 settembre

Con la rimonta dell’anticiclone, le temperature cominceranno a salire specialmente al Centro. La giornata sarà ovunque in gran parte soleggiata e con cielo sereno o solo localmente poco nuvoloso. Tempo compromesso da qualche precipitazione in Sicilia

Ultimi giorni estivi a settembre. Con la rimonta dell’anticiclone, giovedì 23 le temperature cominceranno a salire specialmente al Centro, fino a toccare i 35° sulla colonnina in Sardegna. Sul resto d’Italia le temperature non subiranno ancora grossi scossoni, ma sarà solo questione di ore. La giornata sarà ovunque in gran parte soleggiata e con cielo sereno o solo localmente poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale e sul Reggino il tempo sarà compromesso da molte nubi e qualche precipitazione, con anche temporali. Venti variabili al Centro-Nord, settentrionali e ancora moderati/forti al Sud (LE PREVISIONI).