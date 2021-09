Ita-Alitalia, rottura tra azienda e sindacati: venerdì sarà sciopero

È rottura totale nella trattativa tra Ita e i sindacati sul contratto. Lo riportano fonti sindacali, nel giorno dell’incontro per trattare in particolare sul contratto per i 2.800 lavoratori con cui Ita avvierà le operazioni. L'azienda ha espresso l'intenzione di andare avanti unilateralmente con un regolamento aziendale, parlando di “proposte sindacali inaccettabili”. Terminato il confronto, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato un'occupazione simbolica della sala dove si è svolta la riunione, esponendo alle finestre le bandiere delle sigle. Poi hanno confermato lo sciopero del settore aereo di venerdì 24 settembre, mentre i lavoratori di Alitalia hanno organizzato una nuova protesta domani in centro a Roma dalle 10.30 a piazza San Silvestro, in concomitanza con le audizioni in Parlamento dei vertici di Ita.

Ita: “Impossibilità di trovare un accordo”

"Ita, all'esito dell'incontro di chiusura del confronto con i sindacati, ha preso atto che le proposte pervenute non sono, purtroppo, accettabili e non costituiscono nemmeno una base di trattativa compatibile con la complessità e le tempistiche della sfida che la società deve affrontare in vista dell'avvio delle operazioni il 15 ottobre", afferma l’azienda in una nota. "Preso atto dell'impossibilità di trovare un accordo dopo una lunga trattiva, Ita ha consegnato alle rappresentanze dei lavoratori un proprio regolamento aziendale". "Le proposte pervenute, tra l'altro solo l'ultimo giorno, sono inoltre strutturate su un arco temporale non conciliabile con il Piano 2021-2025 di Ita e, soprattutto, orientate ad un recupero di costo non coerente con la oggettiva realtà dei fatti", si spiega nella nota. Il regolamento aziendale, si spiega ancora, "pur dovendo tenere conto dei vincoli di legge, ripropone le condizioni inizialmente avanzate ai sindacati e via via aggiornate, nel corso del confronto, sulla base delle richieste che è stato possibile accogliere. I trattamenti inclusi nel regolamento - si aggiunge - sono rispettosi dei minimi previsti dal CCNL di settore che Ita si è resa sin da subito disponibile ad applicare a condizioni sostenibili, ovvero che rappresentasse le aziende del settore e mantenesse l'unitarietà delle sigle sindacali". "Adottando il regolamento Ita ha comunque confermato l'impegno ad aggiornare costantemente le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali sull'evolversi della fase di start up e a convocarle per illustrare l'andamento dei parametri aziendali e per riprendere, alla luce del concreto andamento dell'attività, il negoziato sulle regole collettive applicabili al personale che verrà assunto", conclude la nota.

Ita: “Impegno per tutelare il futuro di 2.800 lavoratori”

Ita "è consapevole della serietà di tutte le problematiche rappresentate dai sindacati e associazioni professionali, ma è anche impegnata a tutelare il futuro delle 2.800 persone che entreranno a lavorare in Ita e a sostenere il piano di espansione che prevede al 2025 il raddoppio della flotta e l'assunzione di oltre 5.500 persone nella sola parte Aviation", afferma l’azienda in una nota. "Il successo di Ita dipende, necessariamente, - aggiunge - da una reale discontinuità industriale e dalla applicazione di trattamenti che, nel rispetto della legge, possano fattivamente sostenere il percorso di start up".