Ita, nuova flotta di aerei per la compagnia: ecco come saranno

Il piano di Ita

Dal dossier, si prevede una massima "densificazione" sugli aerei per le rotte nazionali ed europee per reggere la concorrenza delle low cost e un aumento dei velivoli a disposizione del 50% nel 2022 per poi rallentare negli anni successivi, arrivando nel 2025 a 105 mezzi, di cui otto su dieci a corridoio singolo, compresa una piccola fetta di jet regional. Quando a metà ottobre la compagnia subentrerà ad Alitalia avrà 52 aerei a noleggio della vecchia aviolinea. Il numero era il minimo richiesto dalla Commissione europea per poter conservare slot su Linate assegnati ad Alitalia, rinunciando al 15% dei diritti di decollo e atterraggio. Già dall'inverno Ita prevederebbe di sostituire la flotta con velivoli di nuova generazione che consumano e inquinano meno. Le caratteristiche ricercate per i nuovi mezzi sono: doppio corridoio; tre classi di servizio, ossia Business, Premium Economy ed Economy; aumento dei posti disponibili in Business e Premium. Su rotte brevi o medie si punterebbe ad avere un numero di sedili simile a quello delle low cost.