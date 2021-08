Ita-Alitalia, sindacati confermano sciopero del 24 settembre

La decisione è stata presa al termine di un tavolo di confronto con i vertici della compagnia aerea. Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Uglta chiedono anche il coinvolgimento di Palazzo Chigi in una trattativa definita "molto difficile ed in salita"

I sindacati hanno confermato lo sciopero del trasporto aereo di Alitalia per il 24 settembre. L'annuncio è stato dato al termine dell'incontro con i vertici Ita. I rappresentanti dei lavoratori accusano la newco di volere "mano libera" sui contratti e chiedono quindi il coinvolgimento di Palazzo Chigi in una trattativa definita "molto difficile ed in salita". Oggi Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Uglta invieranno una lettera al Governo, sollecitando un suo intervento.

Il piano di Ita

In questo primo confronto l'azienda ha illustrato il piano ai sindacati che, come noto, prevede all'inizio 52 aeromobili, un totale di 2.800 dipendenti, per arrivare a termine piano nel 2025 con 105 aerei e circa 5.750 lavoratori. La newco parteciperà poi alla gara per aggiudicarsi il marchio Alitalia, hanno riferito le sigle sindacali, ribadendo che per loro va tutelata l'occupazione di tutti i lavoratori di Alitalia. "Prendiamo atto che il Presidente di Ita definisce la nuova compagnia aerea 'una startup', ma per noi la tutela occupazionale e reddituale dei 10.500 lavoratori di Alitalia resta un obiettivo imprescindibile", ha chiarito il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia. Dello stesso parere sono anche Cuscito e Cleofe Tolotta, esponente di Usb che sottolinea: "Va garantita l'occupazione".