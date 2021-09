Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 18 settembre. LIVE

4.552 nuovi contagi a fronte di 284.579 tamponi processati e 66 decessi (

Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire con contratti a termine il lavoratore senza Green pass: fonti di governo sciolgono così uno dei nodi sull'ultimo decreto anti-Covid approvato in Cdm. Un mese per chiarire gli altri punti oscuri, a cominciare dalla disciplina per le forze dell'ordine. In calo intanto in Italia l'incide Rt, l'incidenza e i ricoveri.Ma ci sono ancora 3,4 milioni di over-50 senza nemmeno la prima dose di vaccino.